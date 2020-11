SANTA RITA DO PARDO-MS (Correspondente) – Funcionário de fazenda morreu nesta manhã de terça-feira (24) após ter a cabeça esmagada por um caminhão da prefeitura. De acordo com informações o acidente aconteceu nas MS-040 no Km-38 em uma estrada de chão, que dá acesso a uma propriedade rural. Não se sabe a causa ainda do acidente.