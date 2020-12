Marlon Ricardo da Silva Diarte (37) foi executado a tiros nesta manhã de terça-feira (8) em frente a um bar, no Núcleo Industrial de Campo Grande/MS. Os pistoleiros estavam numa moto.

A vítima trabalhava numa madeireira. De acordo com informações a esposa de Marlon foi busca-lo no horário do almoço num veículo da cor prata e ao encontrar um desconhecido próximo a um bar localizado na na Rua Principal 1 foi alvejado por diversos tiros. Ele caiu próxima a porta do carro e morreu no local. De acordo com informações de testemunhas o autor já teria ido procurar Marlon em seu trabalho. Após o homicídio o autor fugiu do local. A Polícia faz diligências para localizá-lo. A perícia esteve no local e recolheu 7 cápsulas de pistola semiautomática.

O caso está sobre investigação da 7ª Delegacia de Polícia Civil.