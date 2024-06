Funcionário de mercado é preso furtando carne em Cassilândia

Funcionário de mercado é preso ao esconder carne dentro da roupa em Cassilândia. O proprietário notou que o funcionário retirava pedidos de carne no açougue do comércio e não registrava nota promissória no caixa.

Após verificar as câmeras de segurança, o dono identificou o rapaz escondendo a sacola por dentro da roupa. Após a constatação, acionou a polícia.

Durante a abordagem, ele disse que já havia excedido o limite de notas promissórias permitidas pelo estabelecimento. Neste sentido, o suspeito decidiu esconder para alimentar a família. A carne foi devolvida e ele encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil do Município.