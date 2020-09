No dia 18 de setembro, a empresa Acredita Saúde capacitou os funcionários do Centro Educacional Alceu Viana com o curso de biossegurança para o retorno das aulas presenciais, que ocorreu esta semana, para as turmas da Educação Infantil.

A empresa Acredita Saúde, dentre os vários serviços prestados à sociedade, realiza treinamentos para os funcionários de escolas privadas com cursos e planos de biossegurança.

As enfermeiras Carolina Weber Prieto Leite e Andreza Pires de Camargo que fazem parte desta empresa foram as responsáveis pela capacitação no Centro Educacional Alceu Viana.

A qualificação teve como foco principal a publicação do Decreto Municipal que se refere aos protocolos de biossegurança para a volta das aulas presenciais da Educação Infantil, publicado no último dia 14 de setembro, no Diário Oficial de Campo Grande/MS. Para finalizar o treinamento, a palestrante Carolina ensinou, através de uma dinâmica, a técnica para a correta higienização das mãos.

O Centro Educacional Alceu Viana está pronto para atender seus alunos com toda segurança e qualidade no ensino.