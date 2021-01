Nesta sexta-feira (29), Agências do Banco do Brasil em Campo Grande e em outras cidades do interior do estado estão fechadas. A paralisação é realizada em protesto contra o fechamento de agências, postos de atendimento e escritórios em todo o país. O anúncio da reestruturação foi anunciado pelo Banco do Brasil no início do mês e deve afetar Mato Grosso do Sul. Somente na Capital e mais 27 cidades do interior, podem ser atingidos 690 bancários. Das 60 unidades do banco nestas cidades, a previsão é que pelo menos três agências sejam fechadas e outras três transformadas somente em postos de atendimento. O Sindicato dos Bancários de Campo Grande e Região ressalta que a reestruturação não irá prejudicar apenas os bancários. De acordo com a presidente do sindicato, Neide Rodrigues, as agências do Banco do Brasil já sofrem com desfalque bancários sobrecarregados e serviços precários. O sindicato também destaca o retrocesso para as cidades do interior do Estado.