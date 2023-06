Fundação constata atraso na colheita de milho em Lucas do Rio Verde

O diretor de pesquisas, Rodrigo Pasquali, explicou que está ligada as condições climáticas. “O plantio aqui no município ocorreu um pouco mais tarde do que nas demais regiões do Estado. Tivemos chuvas durante todo o mês de abril e em boa parte de maio. Isso interferiu na planta, que reteve mais umidade”, disse.

Alguns produtores em Lucas estão iniciando a colheita do milho agora e, conforme Pasquali, há queda na produtividade. “As primeiras áreas colhidas apresentaram dados pouco animadores. Em alguns casos ocorreu redução no índice de produtividade, em comparação com a safra passada. Com tudo nós temos a expectativa de ter uma safra melhor que o ano passado por conta do regime hídrico das chuvas. Choveu melhor, a cultura teve uma melhor nutrição, teve uma melhor formação de grãos e isso vai refletir diretamente na produtividade”, apontou.

O presidente do Sindicato Rural de Lucas do Rio Verde, Marcelo Lupatini, informou, hoje, ao Só Notícias, que a produtividade média está sendo de 125 sacas por hectare. “Este ano o produtor gastou mais para produzir e vai lucrar menos. Quem não fez venda futura vai ter prejuízo haja vista que o valor da saca caiu de R$ 70 para R$ 35”.