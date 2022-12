Em 2022 as ações na área da Literatura da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul dividiram- se em ações de formação, fomento e difusão com o Sistema Estadual de Bibliotecas, Proler e os Festivais. Atendeu-se mais de dez mil pessoas e estão sendo preparados kits com no mínimo 30 obras para serem distribuídas as bibliotecas públicas cadastradas no Estado. Outra ação é a manutenção do Leia MS, a biblioteca digital com obras de autores de Mato Grosso do Sul, dentro do aplicativo MS Digital.

Foram realizadas três reuniões do Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas de MS com profissionais das áreas de gestão cultural, arte educação, historiadores e público em geral com o objetivo de alinhar, monitorar e organizar as ações junto às bibliotecas públicas municipais de São Gabriel do Oeste, Aquidauana, Chapadão do Sul, Três Lagoas, Bandeirantes, Corumbá, Nova Andradina, Jardim.

O Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas (SNBP) e o Sistema de Bibliotecas Públicas do Estado de Mato Grosso do Sul realizaram acordo de cooperação federativa em 29 de setembro de 2022 com o objetivo de estabelecer o desenvolvimento de ações conjuntas na construção de planos e programas voltados para a institucionalização, implantação, modernização e gestão de Bibliotecas Públicas, a formação de profissionais de bibliotecas públicas e o fomento à leitura nesses espaços, conforme especificações estabelecidas no plano de trabalho. A vigência do termo de cooperação é de 30 (trinta) anos.

O PROLER – programa de leitura chegou ao seu 23º ano com ações subdividas em Circuito PROLER em parceria com o Sistema Estadual de Bibliotecas, realizando ações junto aos municípios e o encontro do PROLER em CG, em agosto e setembro de 2022. Foram investidos 120 mil reais para a realização do evento e foram atendidos nove municípios, realizadas 37 atividades, entre palestras, oficinas e apresentações artísticas, entre formação e difusão, com 6.864 pessoas atendidas e 16 artistas contratados.

O Festival América do Sul Pantanal – FASP 2022 contou com a participação do Núcleo de Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas com diversas ações, entre contação de histórias, exposição literária, instalação literária interativa, quebra-torto com letras, oficinas e espaço da literatura para comercialização de livros. Na 16º edição do Festival América do Sul Pantanal, o Quebra-Torto com Letras teve o prazer de contar com a presença de grandes escritores que em seus textos revelam a natureza humana latino-americana. Contamos com a presença de Carla Maliandi (Argentina), Santiago Nazarian (Brasil/São Paulo), Marcia Medeiros (Brasil/Mato Grosso do Sul), Ana Maria Shua (Argentina), Maria Valéria Rezende (Brasil/Paraíba) e Tânia Souza (Brasil/Mato Grosso do Sul), que discutiram seus processos de escrita e sobre a estética da palavra latino-americana.

O 21º Festival de Inverno de Bonito também contou com a participação do Núcleo de Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas com diversas ações, entre contação de histórias, oficinas, lançamento de livros e jogos educativos e História Memória e Oralidade na Literatura Escrita Pelos Povos Indígenas.

Durante o II Festival de Arte, Cultura, Diversidade e Cidadania – Campão Cultural aconteceram também ações como contação de histórias, debate sobre os Caminhos da literatura LGBTQIA+ em Mato Grosso do Sul, Circuito Comunidades com ações nos bairros, Campão Geek com produção de quadrinhos ao vivo, concurso de K-pop, concurso de cosplay e campeonato de videogame, lançamento de livros, “Entre a Tradição e a Subversão: um breve panorama na literatura de Mato Grosso do Sul”.

Para a coordenadora da área de Literatura da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, Melly Sena, a promoção das atividades literárias e incentivo à leitura “são fundamentais para o desenvolvimento de área junto à população. Parafraseamos Antonio Candido ao afirmar que o direitoàa literatura é básico e constituinte do ser humano. Assim a Fundação de Cultura tem a obrigação de pensar as políticas públicas que promovam essa cadeia do livro, leitura, literatura e bibliotecas. O retorno ao atendimento aos municípios do Estado foi exitoso seja para o público atendido, seja para os oficineiros, contadores de histórias e escritores. O desenvolvimento da cadeia produtiva da área, alavancado principalmente pelo edital de credenciamento de profissionais do setor, inédito na FCMS, pode facilitar a contratação de profissionais para o desenvolvimento dessas atividades”.