Na próxima segunda feira (1º de agosto) a Gerência de Desenvolvimento de Atividades Artesanais da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul leva para o município de Alcinópolis a Oficina de Modelagem em Argila dos Bichos do Pantanal. A capacitação será feita pelo artesão Rodrigo Avalhaes Marçal, que vai ensinar todos os aspectos da escultura em cerâmica, da modelagem à queima. A família de Rodrigo é composta por artesãos, que criaram esculturas em cerâmica que se tornaram símbolo do Estado como as onças, araras e tuiuius que são vendidas na Casa do Artesão de Campo Grande e fora do Estado. O artesão participou ainda do projeto “Sapicuá Pantaneiro”, que nasceu em 2003 com o objetivo de resgatar, desenvolver e incentivar o artesanato da região do Pantanal de Mato Grosso do Sul, preservando a natureza, a cultura e suas tradições.

A oficina acontece até o dia10, no Centro de Referência da Assistência Social (CRAS), na Av. Averaldo Fernandes Barbosa, 841, Centro. As inscrições serão realizadas no local com a coordenadora do CRAS.

A Oficina de Artesanato tem por objetivo a disseminação do saber e técnicas do fazer artesanal utilizando a modelagem. Ela permitirá a formação local de profissionais artesãos aptos a fomentar o emprego e geração de renda com a possibilidade de implantação de um Núcleo de Produção de Artesanato no município, ampliando o acesso da população às políticas públicas da área cultural. Este é um momento de articulação e fortalecimento dos laços entre os profissionais do artesanato e o poder público descobrindo novos talentos no artesanato diverso e criativo que é uma das expressões da cultura sul-mato-grossense.