Fundação de Cultura seleciona artesãos e entidades do setor para participar da Fenearte em Olinda

A Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul publicou edital de seleção de interessados em participar da 23ª Fenearte (Feira Nacional de Negócios do Artesanato), que será realizada de 5 a 16 de julho de 2023, no Pavilhão do Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda (PE).

O presente processo seletivo vai selecionar artesãos e entidades representativas do artesanato, com suas respectivas produções, para ocupação de um espaço coletivo de 42 m², para divulgação e comercialização de produtos artesanais de Mato Grosso do Sul na feira. As inscrições estão abertas de 8 a 29 de maio. (Confira o edital).

Serão disponibilizadas para a 4º Feira Nacional de Artesanato e Cultura 2022 (FENACCE), 06 (seis) vagas, sendo: 2 (duas) vagas para artesãos individuais ou microempreendedor individual – MEI; 4 (quatro) vagas para entidades representativas do artesanato (pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos). Os selecionados deverão arcar com as próprias despesas de passagens, traslados e alimentação durante todo o evento. Ficará sob a responsabilidade da FCMS transportar as peças de artesanato.

Poderão participar da seleção artesãos que sejam maiores de 18 anos; estejam cadastrados no Sistema de Informações Cadastrais do Artesanato Brasileiro no estado de MS (SICAB), com Carteira Nacional dentro do prazo de validade e tenham disponibilidade e condições físicas para viajar e realizar a comercialização dos seus produtos durante o evento e não estejam inadimplentes com a Fazenda Pública Estadual. Entidades representativas (pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos) de artesanato em MS que sejam legalmente constituídas e estejam cadastrados no Sistema de Informações Cadastrais do Artesanato Brasileiro no Estado de MS (SICAB).

Fenearte

A Fenearte faz parte das feiras nacionais do PAB e uma das maiores da América Latina e tem como objetivo colaborar na estruturação da Cadeia Produtiva do Artesanato pelo Brasil. Em 2023, a feira será realizada entre os dias 05 e 16 de julho, no Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda.