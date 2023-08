Fundação de Cultura tem novo embaraço na divisão de supersecretaria

A divisão da Secretaria de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania (Setescc), chamada de supersecretaria, continua criado embaraços. A decisão de dividir a pasta já foi tomada e os últimos detalhes estão sendo acertados para nova composição, que ainda encontra resistências administrativas.

Após confusão que terminou com a saída de Max Freitas da Fundação de Cultura, novo capítulo emperra a composição e também tem relação com a pasta da cultura. Há resistência em deixar a fundação subordinada à Secretaria de Governo.

O governador Eduardo Riedel (PSDB) já comunicou a deputados que a supersecretaria será dividida. A previsão é de que seja criada a Secretaria de Cidadania, que será comandada pela adjunta da Setescc, Viviane Luiza. Ela será a responsável por coordenar todas as oito subsecretarias que integram a pasta: Subsecretaria de Políticas Públicas para Mulheres; Igualdade Racial; Povos Originários; Juventude; LGBTQIA+; Pessoas com Deficiência; Pessoas Idosas e Assuntos Comunitários.

Já as fundações de Esporte, Cultura e Turismo, que também pertencem à Setescc, ficarão subordinadas a Secretaria de Governo, o que tem emperrado o projeto, que precisa ser encaminhado para Assembleia, já que muda a estrutura do governo.

Com a mudança, caberá à Secretaria de Governo decidir, por exemplo, as autorizações para shows nos municípios, tudo isso na véspera de ano eleitoral. Muitos prefeitos têm utilizado destes grandes eventos, com artistas nacionais, geralmente patrocinados pelo Governo do Estado, para garantir popularidade. Essa preocupação já chegou aos deputados, que alertaram da preocupação dos prefeitos.

Recentemente, o governador se reuniu com a diretoria da Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul) para acertar os ponteiros. O encontro surgiu após ameaça de carta pedindo troca na Secretaria de Governo, algo que nunca aconteceu oficialmente, embora, nos bastidores, falavam da assinatura de alguns prefeitos.

O atual secretário de Governo, deputado licenciado Pedro Caravina, era presidente da Assomasul antes da entrada do novo grupo, agora comandado pelo prefeito de Nioaque, Valdir Junior.

Foto: Saul Schramm

