Mato Grosso do Sul conta com 3.028 vagas de emprego cadastradas na Funtrab (Fundação do Trabalho), 1.211 para trabalhar em Campo Grande. São oportunidades para as mais diversas funções e exigências de formação.

Interessados devem fazer o agendamento pelo aplicativo “MS Contrata+ para trabalhadores” e comparecer à Funtrab (Rua 13 de maio, 2773) com RG, CPF e Carteira de Trabalho, no horário marcado. Confira todas as vagas disponíveis no endereço eletrônico: http://www.funtrab.ms.gov.br/lista-de-vagas-em-destaque/