Fundect lança premiação de R$ 90 mil para pesquisadores de destaque no Estado

A Fundect (Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul), órgão do Governo do Estado responsável por gerenciar os investimentos em inovação e pesquisas científicas, lança nesta terça-feira (19), o edital Prêmio Fundect Pesquisador Sul-Mato-Grossense 2023, com investimento total de R$90 mil.

Realizado a cada dois anos, o prêmio tem como objetivo reconhecer o trabalho de pesquisadores e pesquisadoras que contribuem com a comunidade sul-mato-grossense por meio de estudos científicos, tecnológicos e inovadores.

A chamada ocorre em duas categorias: Pesquisador Destaque e Pesquisador Inovador. A primeira está dividida em três subcategorias: Ciências da Vida, Ciências Exatas e Ciências Humanas. Já a segunda está subdividida em Inovação para o Setor Empresarial e Inovação para o Setor Público.

Serão premiados os três primeiros colocados de cada subcategoria. Os vencedores receberão certificados e premiações financeiras nos valores de R$ 10 mil para o primeiro lugar, R$ 5 mil para o segundo e R$ 3 mil para o terceiro.

Além da premiação, os (as) cientistas em primeira colocação serão indicados ao Prêmio Nacional Confap de Ciência, Tecnologia e Inovação “Johanna Döbereiner” Edição 2023, permitindo a popularização dos resultados das pesquisas do Estado para todo o Brasil.

O diretor-presidente da Fundect, Márcio de Araújo Pereira, reforça que o prêmio é uma forma de enaltecer e agradecer o empenho dos pesquisadores em cada área do conhecimento. “O interessante aqui é que em todas as edições do prêmio, os(as) cientistas investem o dinheiro ganho para a evolução de suas pesquisas, o que demonstra quão grande é o engajamento desses profissionais em fazer ciência”, destaca.

O período para a submissão de propostas vai até o dia 20 de outubro. Poderão participar profissionais que possuam título de Doutorado e sejam indicados pela diligência máxima das ICTs (Instituições de Ciência e Tecnologia) e IES (Instituições de Ensino Superior) de Mato Grosso do Sul.

Confira o edital e mais informações sobre o Prêmio Fundect Pesquisador Sul-Mato-Grossense 2023 aqui.