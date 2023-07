Fundect publica lista final para seleção de pesquisas de professores do Ensino Médio

A lista final das propostas enquadradas na Chamada Pictec lll foi publicada nesta sexta-feira (28), no Diário Oficial do Estado. O edital é uma importante iniciativa da Fundect (Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia de MS), que seleciona projetos de pesquisa científica e tecnológica, propostos por professores do Ensino Médio ou Ensino Técnico integrado ao Ensino Médio, vinculados a escolas públicas do Estado.

Das 395 propostas submetidas, 359 foram enquadradas e poderão prosseguir para a segunda fase. Este número representa aumento de mais de 200% nas inscrições desde a primeira chamada.

Conforme o edital, a próxima etapa compreende a análise de mérito e relevância dos projetos. A divulgação da lista preliminar das propostas recomendadas está prevista para 18 de agosto de 2023, após a verificação da Câmara de Assessoramento Técnico e Científico da Fundect.

Ao final de todo o processo, os professores que tiverem o projeto aprovado vão receber uma bolsa de R$ 800 mensais e poderão orientar até quatro estudantes da mesma escola, com bolsa de R$ 400 mensais, por 12 meses.

O objetivo da Fundect é estimular, ainda no Ensino Médio, o aprendizado do método científico e de outros conceitos fundamentais para a produção de ciência e tecnologia que gerem transformação social.

Confira o andamento do Chamada Pictec lll 2023l aqui.

Comunicação Fundect

Foto: Arquivo