Fundesporte anuncia aelecionados para os Jojums

Após uma série de observações intensivas durante a Semana Intensiva e os Jogos da Juventude do MS, os atletas das categorias Sub-15 e Sub-17 foram oficialmente convocados para representar o estado em uma importante competição nacional. Organizados pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB), os Jogos da Juventude acontecerão em João Pessoa, na Paraíba, entre os dias 13 e 28 de novembro deste ano.

A seleção inclui atletas destacados nas modalidades coletivas, que terão a oportunidade de competir em nível nacional e mostrar o potencial esportivo do Mato Grosso do Sul. A convocação é um reconhecimento do talento e dedicação dos jovens esportistas, que passaram por rigorosos processos de avaliação.

OS CONVOCADOS SÃO:

BASQUETEBOL FEMININO

BASQUETEBOL MASCULINO

VOLEIBOL FEMININO

VOLEIBOL MASCULINO

HANDEBOL FEMININO

HANDEBOL MASCULINO