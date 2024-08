Fundesporte: divulgado resultado parcial do edital de R$ 7 milhões de incentivo ao esporte

Foi divulgado na terça-feira (7) o resultado parcial do edital de incentivo e fomento ao esporte de Mato Grosso do Sul, intitulado “Esporte e Transformação Social: Novas Conquistas em MS”. Os resultados preliminares de cada categoria podem ser consultados no Diário Oficial do Estado (clique aqui para acessar).

O edital tem como objetivo viabilizar um total de R$ 7 milhões para apoiar projetos em sete categorias distintas: esporte e transformação social, esporte de aventura, avaliação da saúde e desempenho de atletas, esporte de rendimento infantojuvenil, esporte de rendimento adulto, esporte de alto rendimento adulto e federações esportivas. As entidades esportivas podem entrar com recurso até o dia 19 de agosto.

A iniciativa é promovida pelo Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul) e da Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura), e visa subsidiar projetos submetidos por entidades esportivas, atendendo às diversas manifestações esportivas presentes no estado. Esses projetos estão alinhados com as três principais manifestações do esporte trabalhadas pela Fundesporte: formação esportiva, excelência esportiva e vivência esportiva.

“O apoio financeiro é essencial para que os projetos esportivos possam prosperar, desde a formação básica até o alto rendimento. Esses investimentos permitem a aquisição de materiais, a melhoria das infraestruturas, o apoio a atletas e técnicos, e a realização de competições que elevam o nível do esporte em nosso estado. Estamos muito felizes com os resultados que esse edital vai trazer para o desporto sul-mato-grossense”, frisa o titular da Setesc, Marcelo Miranda.

Para Paulo Ricardo Nuñez, diretor-presidente da Fundesporte, o momento é de grande relevância para o desenvolvimento esportivo em Mato Grosso do Sul. “O esporte é um agente transformador, capaz de criar oportunidades e fortalecer as comunidades. Estamos confiantes de que os projetos selecionados contribuirão para o crescimento e valorização do esporte em nosso estado”.