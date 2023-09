Fundesporte promove dia de atividades físicas à comunidade surda no Parque das Nações Indígenas

O Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer) e Setescc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania), promove um dia repleto de atividades físicas e de lazer voltado à comunidade surda, incluindo na programação a Caminhada Orientada em Libras. O evento gratuito acontecerá no Parque das Nações Indígenas, em Campo Grande, no sábado (23), a partir das 15 horas.

A ação integra o programa MS Acessível e é realizada em alusão ao Dia Nacional do Surdo, comemorado em 26 de setembro. “Esse projeto tem como principal objetivo difundir informações acerca da Educação Física, esporte, lazer, recreação e saúde em Libras, para que chegue efetivamente a eles a informação”, afirma a técnica desportiva da Fundesporte, Clélia Souza, que também é tradutora e intérprete de Libras.

Durante o evento, acadêmicos de Educação Física da Unigran Capital vão realizar uma série de procedimentos na área de saúde e bem-estar: avaliações físicas, bioimpedância, aconselhamento para pessoas com sobrepeso e obesidade, orientações sobre alimentação saudável e quais exercícios físicos são mais apropriados diabéticos, hipertensos e pessoas com colesterol alto.

Para finalizar a programação, será feito um alongamento coletivo e, logo em seguida, a Caminhada Orientada em volta do lago. A atividade será intercalada com pausas para explicações aos participantes.

Fernanda Villela, Programa de Estágio Supervisionado – Fundesporte

Fotos: Lucas Castro/Fundesporte