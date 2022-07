A Prefeitura de Campo Grande realizou nesta manhã (15) o 1º Workshop do Conselho de Direitos da Pessoa Idosa. Com o tema “Correta utilização dos recursos do Fundo Municipal do Idoso – Marco Regulatório das Organizações Sociais” a reunião contou com a participação da Prefeita Adriane Lopes, servidores da SAS, membros do conselho e das organizações da sociedade civil de interesse público.

“Cerca de 80% dos recursos arrecadados para o Fundo são para o atendimento direto à pessoa idosa por isso esse treinamento é fundamental, principalmente para fomentarmos mais programas e projetos”, comentou a Prefeita.

A SAS conta com 21 CRAS (Centros de Referência de Assistência Social) e 4 CCI (Centro de Convivência do Idoso) que atendem cerca de 1 mil idosos com atividades variadas, e para o Secretário da SAS, José Mario Antunes, o worksop orientou todos os envolvidos que fazem parte da política em como utilizar corretamente o Fundo.

Os participantes contatam com as palestras de Marcia Helena Hokama, ex-auditora do Tribunal de Contas de MS e Secretária Municipal de Finanças e Planejamento de Campo Grande e de Antonio Elias Morais, consultor contábil e diretor de eventos do Sindicato dos Contabilistas de MS.

Para a Presidente do Conselho da Pessoa Idosa, Maria Abdala, o encontro é fundamental para garantir o repasse e a aplicação correta dos recursos. “Nós estamos hoje com as organizações sociais e civis, além dos funcionários da SAS responsável pelos convênios, compras e vigilância. Para atender todos os trâmites legais precisamos aprender as formas corretas, tirar dúvidas e aperfeiçoar os processos”.

Sobre o Fundo do Idoso

O Fundo do Idoso visa garantir os direitos da pessoa idosa, conforme determina o Estatuto do Idoso. Em Campo Grande, o Fundo Municipal do Idoso foi regulamentado pela Lei 5.131/2012 e objetiva facilitar a captação, o repasse e a aplicação de recursos destinados ao desenvolvimento das ações de atendimento à pessoa Idosa.

Entre as atividades específicas para os idosos estão ações esportivas, oficina da memória, violão, cursos, recreação, atividades de fortalecimentos de vínculos e convivência e etc.

Além dos atendimentos nas unidades próprias, o Município mantém convênios com entidades que prestam serviços de atenção de média e alta complexidade aos idosos. Entre as instituições estão: Abrec (Associação Beneficente dos Renais Crônicos), Asilo São João Bosco, Associação Espaço Vida Ativa, Fundação Manoel de Barros, Sirpha – Lar do Idoso e outras.