A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Fundação Municipal de Esporte e Lazer – Funesp, publicou no Diogrande desta sexta-feira (06), a realização do processo seletivo simplificado para agente social de esporte e lazer.

Os profissionais selecionados irão trabalhar na recomposição gradativa do quadro temporário da Fundação de Esportes, desempenhando funções específicas no Programa “Movimenta Campo Grande”, realizado nas praças e parques da Capital.

Ao coordenador pedagógico cabe planejar, organizar, executar e avaliar as atividades de esporte e lazer e de gestão das ações sistemáticas (oficinas) e assistemáticas (eventos) executados nos programas e projetos de esporte e lazer, entre outras funções.

O agente social de esporte e lazer (demais modalidades) deve planejar, organizar e executar atividades sistemáticas (oficinas) e assistemáticas (eventos), de acordo com a necessidade dos programas e projetos e orientação da coordenação de esporte e lazer ou setorial.

Estão entre as modalidades o balé, balé aquático, beach tênis, capoeira, fit dance, futebol, futebol americano, ginástica artística, ginástica/ritmos, ginástica rítmica, handebol, jiu-jitsu, karatê, kung fu, pilates, taekwondo, tênis de campo, vôlei de praia e zumba.

A inscrição será realizada no período de 09 a 11 de maio de 2022, presencialmente, no horário das 8h às 11h e das 13h30 às 17h, na Sede da Funesp, localizada na Avenida Dr. Paulo Machado, nº 663, Bairro Santa Fé.

O processo seletivo destina-se à seleção de pessoal apto a compor cadastro de reserva e envolverá as seguintes etapas: inscrição e entrega de documentos (presencial) e prova de títulos (qualificação e experiência profissional).

Para efetivar a inscrição o candidato deverá entregar a ficha de inscrição preenchida pelo próprio candidato e o curriculum vitae, conforme modelos constantes nos anexos I e II eletrônico: www.campogrande.ms.gov.br/seges/processoseletivo, acompanhada de cópia de um documento oficial de identificação com foto, bem como os comprovantes necessários para pontuação na prova de títulos.

Mais informações sobre o edital do processo seletivo 11/2022-01 podem ser obtidas acessando a edição do Diogrande desta sexta-feira (06), por meio do link: https://diogrande.campogrande.ms.gov.br/