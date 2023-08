Funesp prorroga prazo de inscrições para a 44ª edição dos Jogos Abertos e 2ª Copa Campo Grande de Futebol Amador

A Fundação Municipal de Esporte (Funesp) prorrogou as inscrições para a 44ª edição dos Jogos Abertos para o dia 04, e da 2ª Copa Campo Grande de Futebol Amador, para o dia 18 do mês de agosto.

O objetivo desses eventos é levar o congraçamento entre as entidades estudantis, militares, fundações, empresas, associações e clubes de Campo Grande e Mato Grosso do Sul em várias modalidades esportivas.

As inscrições para os Jogos Abertos devem ser entregues no Ginásio Avelino dos Reis (Guanandizão), localizado na Rua do Touro, nº 130, na Vila Nhá Nhá, em formulários próprios disponibilizados pela Funesp, devidamente preenchidos em três vias digitadas e assinadas pelo responsável da equipe, não sendo aceitas inscrições manuscritas. Para acessar ao formulário, clique no link.

Não será cobrada taxa de inscrição em dinheiro, contudo, cada equipe inscrita deverá doar 1 kg de alimento não perecível, exceto sal, por atleta, no ato da inscrição para que a mesma seja efetivada.

Nos Jogos Abertos serão disputadas 15 modalidades: natação, judô, ciclismo, badminton, futsal, handebol, voleibol, basquetebol, basquetebol 3×3, vôlei de praia, beach tennis, futevôlei, atletismo, tênis de mesa e xadrez.

Copa Campo Grande de Futebol Amador

As inscrições para a 2ª Copa Campo Grande de Futebol Amador 2023 poderão ser feitas até o dia 18 de agosto. A competição realizada pela Prefeitura de Campo Grande, por meio da Fundação Municipal de Esporte (Funesp), terá início no dia 3 de setembro.

Para esta edição serão oferecidos R$ 20 mil em prêmios, divididos da seguinte forma: R$ 10 mil para a equipe campeã, R$ 6 mil para o segundo colocado e R$ 4 mil para o terceiro lugar.

Nos mesmos moldes dos Jogos Abertos, as inscrições para a Copa Campo Grande de Futebol Amador deverão ser realizadas em formulários próprios disponibilizados pela Funesp, devidamente preenchidos em 3 (três) vias digitadas e assinadas pelo responsável da equipe. Não serão aceitas inscrições manuscritas. Para acessar o formulário, clique no link.

Não será cobrada taxa de inscrição em dinheiro, contudo, cada equipe inscrita deverá doar 1 quilo de alimento não perecível, por atleta, no ato da inscrição para efetivar a sua inscrição, exceto sal.

O repasse da premiação será via transferência bancária, realizado à Pessoa Física responsável pela equipe, com retenção de impostos (Imposto de Renda e Imposto Sobre Serviço).

Mais informações podem ser obtidas através do endereço eletrônico da Funesp: www.campogrande.ms.gov.brfunesp, ou pelo telefone (67) 3314-3526.