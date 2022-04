Com mais de 80 escolas da Capital inscritas na disputa de várias modalidades esportivas, a Fundação Municipal de Esporte – Funesp, abre nesta quarta-feira (20) às 14h30, no ginásio do Guanandizão, o 35º Jogos Escolares de Campo Grande.

O evento tem como objetivo desenvolver o intercâmbio esportivo entre estudantes, valorizando o caráter educativo, promover o esporte como resultado das atividades desenvolvidas na comunidade escolar.

A competição tem o intuito de estimular a prática do desporto de rendimento, proporcionando assim o surgimento de novos talentos para participar e representar o Município de Campo Grande nos Jogos da Juventude de Mato Grosso do Sul, nas faixas etárias de 12 a 14 anos e 15 a 17 anos.

No campeonato irão participar 87 unidades escolares em várias modalidades esportivas. São 51 Escolas da Rede Estadual, 20 Escolas da Rede Municipal, 15 Particulares e uma Federal. Ao todo, somam nessa disputa 2.600 atletas.

As modalidades concorridas são: Atletismo, Ciclismo, Natação-Feminino, Natação-Masculino, Badminton, Tênis de Mesa, Xadrez, Judô, Karatê, Tae Kwon Do, Wrestling, Basquete 3×3, Vôlei de Praia e Basquetebol.

Outras modalidades serão o Futsal, Handebol e Voleibol, Ginástica Artística e Ginástica Rítmica. A edição contará ainda, com as modalidades de atletismo, bocha paraolímpica, tênis de mesa e parabadminton.

As provas do campeonato serão disputadas nas categorias A, de 15 a 17 anos – nascidos em 2005, 2006 e 2007 e categoria B, de 12 a 14 anos – nascidos em 2008, 2009 e 2010.

O diretor-presidente da Fundação de Esporte, Odair Serrano, destacou a importância deste evento e o que ele proporciona para os alunos atletas.

“Estamos levando aos estudantes uma competição organizada, proporcionando socialização e uma vida saudável. Tivemos recentemente que nos afastarmos por conta da pandemia e isso atrapalhou muito a realização de muitas atividades e hoje estamos voltando para a normalidade. Este evento irá proporcionar essas ações”.

Para mais informações sobre os jogos basta acessar o site da Funesp, por meio do endereço eletrônico https://www.campogrande.ms.gov.br/funesp, e clicar no link “JOGOS” ou ligar no telefone 3314-3971 e ramais 3222/3526 .