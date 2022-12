Para quem deseja uma oportunidade de trabalho no comércio de Campo Grande, a hora é agora. A Prefeitura de Municipal por intermédio da Fundação Social do Trabalho – FUNSAT em parceria com o Pátio Central Shopping, irá realizar a primeira edição da Funsat em Ação. O objetivo é aproximar o candidato das diversas vagas que o comércio disponibiliza. O evento vai acontecer nesta quinta-feira (15), das 08h às 14h, no Pátio Central Shopping, no centro de Campo Grande.

Serão mais de 800 oportunidades disponíveis, algumas para contratação imediata, já que o corpo de RH (Recursos humanos) da rede Comper de Supermercados estará no local. Para os empresários que queiram divulgar as suas oportunidades com a Funsat, basta ir até o Pátio Central, a equipe de captação de vagas irá atendê-lo.

Para participar da Funsat em Ação é necessário que o candidato que deseja uma vaga no mercado de trabalho apresente seus documentos pessoais, carteira de trabalho e comprovante de residência.

Para o Diretor Presidente da Funsat Paulo da Silva, a Funsat representa um papel muito importante perante a sociedade, e consequentemente para o comércio local. “Essa parceria da gestão pública com o empresário local é sem sombra de dúvidas o que o cidadão espera de uma gestão com responsabilidades e respeito, estamos em uma época do ano em que o comércio movimenta muito a economia da nossa Capital, então levar o candidato que está em busca de uma oportunidade, para o empresário que procura mão de obra, é dever da gestão e contribuir para que Campo Grande continue sendo a Capital das Oportunidades”, finaliza Paulo da Silva.

Serviço

Local: Pátio Central Shopping;

Endereço: Rua Marechal Cândido Mariano Rondon, 1380 – Centro, Campo Grande – MS, 79002-200 ;

Data: 15 (quinta-feira);

Horário: das 08h às 14h;

Informações: Funsat – 4042-0585 ramal 5827 ou 5800.