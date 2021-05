Neste sábado (1), a Prefeitura de Campo Grande promoveu mais uma edição especial da Funsat Itinerante em comemoração ao Dia do Trabalhador, a ação aconteceu no CRAS do Jardim Los Angeles das 08h00 às 13h00. Com mais de 900 vagas ofertadas e 100, para início imediato, 42 pessoas saíram contratadas.

A ação que contou com o apoio das Secretarias parceiras (Agetec, Semu, Sectur, Subjuv, Segov, Procon, Sedesc, Junta de Serviço Militar e Planurb), realizou um total de 337 atendimentos, 149 pela Funsat, desses, 96 foram encaminhados para o mercado de trabalho e 42 foram contratados pelo Grupo Pereira. Saiba mais em http://www.campogrande.ms.gov.br