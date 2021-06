A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Fundação Social do Trabalho, em parceria com a empresa Super Estágio, firmaram parceria para facilitar o acesso de estudantes às vagas de estágio, para as mais diversas áreas. A Funsat vai selecionar e qualificar jovens para integrá-los aos programas. Serão 30 vagas nesta primeira etapa.

A Super Estágio é um agente de integração que promove as condições de estágios para estudantes da rede de ensino médio, técnico e superior. O objetivo do programa é proporcionar ao estudante a vivência de situações reais do mundo corporativo, contribuindo na formação acadêmica e profissional.

As vagas oferecidas nesta etapa exigem os seguintes critérios: 12 para atendente de loja – com ensino médio completo, 13 para auxiliar administrativo – com ensino médio completo, duas para auxiliar de enfermagem – com superior incompleto/cursando, 02 (duas) para analista de marketing – cursado comunicação social e 01 (uma) vaga para auxiliar de orientação pedagógica – com curso superior em andamento na área de pedagogia.

Para concorrer a uma das vagas é necessário comparecer na Funsat com os documentos pessoais e carteira de trabalho. A Fundação divulga diariamente vagas de emprego, que estão disponíveis no SITE, redes sociais e através do aplicativo Sine Fácil (gratuitamente para Android e IOS). É importante ressaltar que, se o candidato não possuir cadastro, é necessário que o mesmo compareça na sede da Funsat, localizada na Rua 14 de Julho, 992. O horário de atendimento é das 07h30 às 17h, de segunda a sexta-feira.