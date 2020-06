A Fundação Social do Trabalho (Funsat) inicia o mês de junho com um 216 oportunidades disponíveis no mercado de trabalho de Campo Grande. E um dos segmentos que se destaca nas contratações neste momento é o da construção civil com salários que variam de R$ 1100,00 a R$ 2600,00 para os cargos de:

1 vaga para Pedreiro

2 vagas para Pintor de alvenaria

1 vaga para Auxiliar de soldador e uma para Soldador com experiência em solda elétrica e Mig.

1 vaga para Servente de pedreiro

1 vaga para Operador de retro-escavadeira, com experiência em drenagem e disponibilidade para trabalhar em Miranda/MS.

Além dessas citadas, outras vagas podem ser acessadas no site da Funsat.

As vagas já estão cadastradas e os interessados podem acessar o aplicativo Sine Fácil para realizar o autoencaminhamento, ou comparecer diretamente na Fundação Social do Trabalho, localizada na Rua 14 de Julho, nº 992, Vila Glória (próxima da Igreja Ortodoxa). O atendimento devido a pandemia da Covid-19 é das 7h30 às 13h30. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 4042-0585.Profissionais interessados e com experiência deverão comparecer na Funsat ou acessar o aplicativo Sine Fácil para ter acesso a mais informações.

Já as empresas que precisem contratar profissionais deste ou de outros segmentos, conte com o apoio da equipe técnica de intermediação da Funsat. Basta ligar para 4042-0585 e cadastrar suas vagas.