A Prefeitura de Campo Grande, por intermédio da Fundação Social do Trabalho (Funsat), leva o projeto Funsat Itinerante para o Jardim Noroeste na próxima sexta-feira (14). Os atendimentos acontecem das 08h às 16h, na Escola Municipal Senador Rachid Saldanha Derzi, com diversos serviços à população.

Serão oferecidas orientações aos empregadores e empregados, qualificação profissional, intermediação de vagas de emprego, orientação, formalização e regularização de MEI (Microempreendedor Individual), carteira de trabalho digital, atendimento e inserção da pessoa com deficiência no mercado de trabalho.

É importante destacar que todas as medidas de biossegurança serão tomadas, como o uso de máscaras e álcool gel, além do distanciamento entre as pessoas e aferição de temperatura. O candidato que for a procura de uma oportunidade de emprego precisa apresentar os documentos pessoais e carteira de trabalho.

Serão oferecidos cursos de empreendedorismo, orientação vocacional, vagas de estágio para ensino médio e superior para acadêmicos em direito, administração, ciências contábeis e pedagogia. Também será apresentada a plataforma @juv, onde o jovem de 15 a 29 anos terá a oportunidade de capacitação através de cursos on-line.

O evento terá como parceiros as seguintes instituições: Sedesc (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico), Semed (Secretaria Municipal de Educação), Procon CG (Subsecretaria de Proteção e Defesa do Consumidor), Agetec (Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação), Sesau (Secretaria Municipal de Saúde), Junta de Serviço Militar, GCM (Guarda Civil metropolitana), Semu (Subsecretaria Municipal de Política para Mulheres), orientando as mulheres, a Segov (Secretaria Municipal De Governo e Relações Institucionais) ofertando serviços de cabeleireiro e designer de sobrancelhas, Sectur (Secretaria Municipal de Cultura e Turismo) ofertando entretenimento para as crianças, Planurb (Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano).

SERVIÇO

Local: Escola Municipal Senador Rachid Saldanha Derzi

Endereço: R. Dois Irmãos – Jardim Noroeste, Campo Grande – MS, 79045-390

Data: 14 de maio (sexta-feira)

Horário: das 08h às 16h

Informações: Funsat – 4002-0585 ou Rua 14 de Julho 992 Vila Glória