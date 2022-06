A Prefeitura de Campo Grande irá realizar a oitava edição da ação Funsat Itinerante. O evento vai acontecer na próxima sexta-feira (10), no Rosa Adri, no Bairro Dom Antônio, das 08h às 14h, com oferta de oportunidades de emprego, emissão de carteira de trabalho digital, e vário serviços. Os interessados devem levar documentos pessoais e carteira de trabalho.

Além de oferecer orientações aos empregadores e empregados, a Funsat Itinerante também disponibiliza qualificação profissional, intermediação de vagas de emprego, orientação, formalização e regularização de MEI (Microempreendedor Individual), carteira de trabalho digital, atendimento e inserção da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, e outros serviços ofertados pelas secretarias parceiras.

O evento acontece em parceria com a Sidagro (Secretaria Municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio), Procon CG (Subsecretaria de Proteção e Defesa do Consumidor), Agetec (Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação), Sesau (Secretaria Municipal de Saúde), Junta de Serviço Militar, GCM (Guarda Civil metropolitana), Semu (Subsecretaria Municipal de Política para Mulheres), orientando as mulheres, a Segov (Secretaria Municipal De Governo e Relações Institucionais), Sectur (Secretaria Municipal de Cultura e Turismo).

E, Planurb (Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano), Suasc (Subsecretaria de Articulação Social e Assuntos Comunitários), SAS (Secretaria Municipal de Assistência Social), Ouvidoria e Sejuv (Secretaria de Políticas para Juventude).

A Energisa também estará presente na ação com a realização de cadastro para Tarifa Social, é necessário levar os documentos pessoais e uma conta de energia, assim como a Águas Guariroba, fazendo negociação de dívidas.

Serviço – Funsat Itinerante

Local: CRAS Rosa Adri (Rua Lúcia dos Santos, 460, Bairro Dom Antônio Barbosa)

Data: 10 de maio (sexta-feira)

Horário: das 08h às 14h

Informações: 4002-0585 ou presencialmente na Rua 14 de Julho, nº 992 – Vila Glória