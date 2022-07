A Prefeitura de Campo Grande realiza amanhã (8) a 10° edição da Funsat Itinerante deste ano. A ação será realizada no CRAS do Bairro Vida Nova das 08h às 14h, com oferta de oportunidades de emprego, emissão de carteira de trabalho digital, e vários serviços.

O Grupo Pereira também irá participar do evento oferecendo oportunidades para diversas áreas, sem exigência de escolaridade e experiência. Os interessados devem levar documentos pessoais e carteira de trabalho.

Além de orientações aos empregadores e empregados, a Funsat Itinerante também disponibiliza qualificação profissional, intermediação de vagas de emprego, orientação, formalização e regularização de MEI (Microempreendedor Individual), carteira de trabalho digital, atendimento e inserção da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, e outros serviços ofertados pelas secretarias parceiras.

A ação será realizada em parceria com a Sidagro; Procon CG; Agetec; Sesau; Junta de Serviço Militar; GCM; Semu; Segov; Sectur; Semed; Planurb; Suasc; SAS; Ouvidoria e a Sejuv.

Na ação também será divulgada a plataforma @juv onde o jovem de 15 a 29 anos terá a oportunidade de capacitação através de cursos on-line ao acessar: juventude.campogrande.ms.gov.br.

A Energisa também estará presente na ação fazendo cadastro para Tarifa Social, é necessário levar os documentos pessoais e uma conta de energia, assim como a Águas Guariroba, fazendo negociação de dívidas.

Serviço

Local: CRAS Vida Nova

Endereço: Rua: Jaci Maria de Azevedo Morô, 164, Campo Grande – MS

Data: Sexta-feira (8)

Horário: 8h às 14h

Informações: Funsat – 4002-0585 ou Rua 14 de Julho 992 Vila Glória.