Funsat oferece mais de 1.700 vagas de emprego nesta sexta-feira

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) oferece 1.711 vagas de emprego, com oportunidades que abrangem mais de 137 profissões diferentes nesta sexta-feira (12). A oferta das vagas que não pedem experiência aos candidatos, é anunciada no dia com 1.019 oportunidades em 60 profissões diferentes.

Já quanto as vagas exclusivas para PCD (Pessoa com Deficiência), a Funsat informa o total de 86 oportunidades em 13 profissões diferentes.

Somente neste mês, já foram encaminhadas à recolocação no mercado de trabalho, 1.176 pessoas. O dado sobre essa quantidade de contratações é um registro da Coordenadoria de Captação de Vagas e Emprego da Funsat, resultado que leva em consideração as intermediações da última edição do Feirão de Oportunidades, que aconteceu na última segunda-feira na sede da instituição.

Para concorrer em algum dos processos seletivos, é necessário estar com o cadastro em dia na Agência de Empregos da Funsat, localizada na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória.

Acompanhe também mais informações do órgão pelas redes sociais, no Instagram com o @funsat.cg, e no Facebook com o @funsatcampograndems.