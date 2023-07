Funsat oferece mais de 1.800 vagas de emprego em quase 200 funções nesta segunda-feira

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) oferece 1.846 vagas de emprego nesta segunda-feira (17). As contratações são para 199 profissões, em 249 empresas de Campo Grande. De acordo com a Funsat, são 118 vagas para atendente do setor de frios e laticínios, 64 vagas para auxiliar de linha de produção, 33 vagas para cozinheiro geral, 11 vagas para empregado doméstico nos serviços gerais e 10 vagas para eletricista de instalações.

A Agência de Empregos da fundação alerta que apenas trabalhadores com o cadastro em dia no órgão podem receber os encaminhamentos para entrevistas de emprego.

Das “vagas de perfil aberto”, que não exigem do candidato a experiência prévia na função, são oferecidas 889 oportunidades em 86 profissões. Os processos seletivos são para atendente de lanchonete, com 30 vagas, açougueiro, com 10 vagas, ajudante de carga e descarga de mercadoria, com 16 vagas, auxiliar técnico de montagem, com 6 vagas, entre outros.

Para o público PCD (Pessoa com Deficiência), são oferecidas 79 vagas em 17 profissões. Os destaques são as seleções para auxiliar de limpeza, com 14 vagas, atendente de lojas e mercados, com 10 vagas, auxiliar administrativo, com 4 vagas, auxiliar de almoxarifado, com duas vagas, ou recepcionista atendente , também com 2 vagas.

Tenha o cadastro em dia com a Funsat

O cadastro é feito presencialmente na Fundação, tendo em mãos o documento de identidade ou carteira de motorista, comprovante de residência, número do CPF e dados do seu histórico profissional.

A fundação está localizada na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória, com horário de funcionamento das 7h às 17h, de segunda-feira à sexta-feira, inclusive no horário de almoço, realizando também outros serviços como solicitações para a emissão da carteira digital de trabalho, ativação do seguro-desemprego, ou, por exemplo, inscrição de cursos profissionalizantes promovidos pela Fundação. O telefone para contato é o (67) 4042-0585.

Para mais informações, confira o perfil do Instagram @funsat.cg, e no Facebook a página @funsatcampograndems.