Funsat realiza capacitação com beneficiários do Primt sobre lei do programa e mercado

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Fundação Social do Trabalho (Funsat) realizou o segundo ano do Ciclo de Capacitação do Primt (Programa de Inclusão ao Mercado de Trabalho) aos acolhidos pela política pública municipal, com objetivo de orientar os servidores para um melhor desempenho da atividade profissional e reinserção ao Mercado. A ação foi realizada com uma série de encontros, afim de completar a carga horária exigida por semestre para o aprendizado de milhares de trabalhadores inscritos no programa.

“A Prefeitura tem como foco realizar de forma completa esse atendimento, com olhar de cuidado a essas pessoas que buscam no Primt uma chance de recomeçar. Com essa iniciativa pode-se mostrar a capacidade de transformação do Poder Público, de resgatar histórias e mostrar a efetividade para desenvolvimento social de Campo Grande”, explica o diretor-presidente da Funsat (Fundação Social do Trabalho), João Henrique Bezerra.

Durante as cinco agendas programadas nas últimas semanas, a Escola Funsat promoveu palestras a 1.324 beneficiários do programa, que possui atualmente duas mil vagas. Para a próxima sexta-feira (28) estão convocados mais 250 vinculados do Primt, na capacitação que deve ocorrer no auditório do IMPCG (Instituto Municipal de Previdência de Campo Grande), a partir das 7h30.

Conhecimento e encorajamento a quem sonha com a volta ao Mercado

Do ciclo de capacitação de 2024, a primeira fase de abordagens se encerra em junho, tendo continuidade do projeto no segundo semestre com o mesmo formato.

“O intuito é o de levar conhecimento sobre os direitos e deveres dos beneficiários, também a respeito da legislação vigente do programa, mudanças recentes na lei, além de orientações sobre comportamento profissional, marketing pessoal e questões do mercado de trabalho”, relata a diretora da Escola Funsat, Elaine Dias.

No dia 2 de julho, no espaço do Armazém Cultural, a Prefeitura de Campo Grande fará uma entrega de certificados dos beneficiários que estiveram em mais essa edição do Ciclo de Capacitação. A todos integrados ao Primt é exigido o registro de aprendizado de 40 horas aula por semestre, carga que pode ser complementada com as palestras deste circuito.

Em um departamento específico na Funsat, cada desempenho de beneficiários, quanto a sua evolução, e perspectivas de retorno ao Mercado, são monitorados. O ingresso ao Primt é sempre oficialmente divulgado em edital publicado no Diogrande (Diário Oficial de Campo Grande), bem como os chamados do Poder Público para cadastro reserva do programa.

Acompanhe mais sobre o Primt e ações da Funsat no perfil @funsat.cg no Instagram ou ligue para (67) 4042-0585. A Funsat está localizada na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória.