Funsau amplia vagas e chama mais 20 enfermeiros para o Hospital Regional

A Fundação Serviços de Saúde de Mato Grosso do Sul (Funsau) ampliou na sexta-feira (19) o número de vagas em processo seletivo para a contratação de enfermeiros para o Hospital Regional de Mato Grosso do Sul (HRMS).

Conforme a publicação no Diário Oficial do Estado (DOE), foi ampliado em mais 20 postos o quantitativo de vagas oferecidas no Processo Seletivo Simplificado lançado em março desde ano quando foram ofertadas 40 oportunidades para o cargo de enfermeiro.

Com a ampliação, sobe para 142 o número de vagas abertas para profissionais de enfermagem no HRMS recentemente, considerando as 82 vagas abertas através de concurso público, sendo 52 para enfermeiros e 30 para técnicos de enfermagem.

A ampliação das vagas, bem como a convocação dos profissionais constam entre as páginas 54 e 58 do DOE.