Funtrab começa semana com 5,2 mil vagas de emprego em diferentes funções

Para quem busca uma oportunidade no mercado de trabalho, a Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul) começa a semana com 5.299 vagas de emprego em diferentes funções, em setores como comércio, serviços, construção civil, área industrial e setor rural.

Em Campo Grande são 1.774 disponíveis. Entre elas estão as vagas para carreteiro (100), atendente de lanchonete (90), auxiliar de limpeza (77), servente de obras (73), pedreiro (69), auxiliar de linha de produção (66), operador de caixa (60), vendedor pracista (56), ajudante de carga e descarga de mercadorias (51), repositor de mercadorias (44), motorista de caminhão (39).

As opções também estão no interior do Estado, em cidade como Sidrolândia (491), Rio Brilhante (360), Chapadão do Sul (359), Dourados (284), Ribas do Rio Pardo (268), Cassilândia (265), Caarapó (264), entre outras. Ao todo são 504 ocupações diferentes para 35 cidades do Estado.

Os interessados devem ir nas unidades da Funtrab espalhadas pelo Estado, levando consigo documentos pessoais, como RG, CPF e Carteira de Trabalho, para terem chances de concorrer as vagas abertas (Confira a lista de endereços).

Veja a lista completa com as vagas de emprego