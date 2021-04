O acumulado de vagas de emprego disponíveis em Campo Grande e intermediadas pela Fundação do Trabalho soma 288 nesta sexta-feira (30). Acabador de mármore e granito, atendente de lojas, azulejista, chapista de lanchonete, copeiro de restaurante, estoquista, motorista entregador e técnico de balanças eletrônicas estão entre as ocupações ofertadas.

Entre as possibilidades há uma vaga exclusiva para pessoa com deficiência (PcD) para atuação como assistente de vendas. A Funtrab orienta que esses candidatos entrem em contato com o setor de serviço social de segunda a sexta, no horário entre 7h30 às 13h30 pelo telefone 3320-1385.

Para os candidatos às vagas convencionais a recomendação é fazer o agendamento via aplicativo MS Contrata +. O objetivo de agendar previamente é evitar aglomerações e prevenir o contágio da Covid-19. A lista detalhada de vagas pode ser conferida aqui.