A Funtrab (Fundação do Trabalho de MS) está com oportunidades para homens e mulheres que desejam colocação no mercado de trabalho e não possuem experiência. Confira as ocupações, número de vagas e remunerações:

Agente de pátio (1 vaga) – salário de R$ 1.200,00.

Ajudante de carga e descarga de mercadoria (10) – salário de R$1.062,00 e vários benefícios.

Atendente de lojas (6) – trabalhar em vários setores na empresa, dias e hora de acordo com a necessidade da empresa. O pagamento será por horas trabalhadas (R$ 6,73/hora)

Atendente de lojas (20) – vagas temporárias por 30 dias. Ter disponibilidade de horário. O salário é de R$ 1.108,00 mais benefícios.

Auxiliar de linha de produção (2) – salário de R$1.065,00 mais R$300,00 de vale-alimentação e benefícios.

Auxiliar de linha de produção (10) – salário de R$1.305,00

Auxiliar de topógrafo (1) – salário de R$ 1.179,00 e disponibilidade para viajar.

Auxiliar mecânico de ar condicionado (1) – salário de R$1.400,00.

Chapa (movimentador de mercadoria) (10) – salário de R$ 1.045,00 e benefícios.

Fiscal de prevenção de perdas (1) – salário de R$ 1.144,00 e benefícios.

Mecânico de manutenção de compressores de ar (2) – salário de R$1.200,00 mais comissões e benefícios.

Servente de limpeza (4) – salário de R$ 1.045,00, terá treinamento na função especifica (curso de técnico de higienização) com CNH AB, fará serviço pesado, requer esforço físico.

Trabalhador na criação de peixe exclusive empregador (5) – o trabalho é em Terenos com direito ao alojamento, salário de R$1.306,55 mais horas-extras.

Vendedor porta a porta (10) – salário de R$1.145,00 mais comissão, vale-alimentação (R$15,00 por dia) e benefícios.

Vendedor pracista (5) – salário de R$1.200,00 mais comissão e outros.

Todas as vagas podem ser ocupadas a qualquer momento, sem prévio aviso. Os interessados devem se cadastrar na Funtrab com RG, CPF e Carteira de Trabalho para verificar mais detalhes das vagas. A Funtrab fica na Rua 13 de maio, 2.773, atende de segunda a sexta, das 7h30 às 13h30. Das 13h30 às 17h30 o atendimento é para o Seguro-Desemprego. É obrigatório o uso de máscara.