Funtrab e MS Qualifica capacitam e empregam pessoas em situação de rua e vulnerabilidade na Capital

A Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul) realiza nesta terça-feira (16), por meio do Programa MS Qualifica, a entrega de certificados para 20 alunos do curso ‘Processos Logísticos de Estoque e Compras’, ministrado pelo Senai.

A entrega de certificados acontece na UAIFA I (Unidade de Acolhimento Institucional para Adultos e Famílias), às 18h30, localizada na rua Jornalista Marcos Fernandes, s/nº, Jardim Veraneio, no Parque dos Poderes.

Na ocasião, a equipe da Funtrab e de outras empresas contratantes estarão presentes no local para realizar o processo seletivo para contratação mais ágil dos concluintes. Dois alunos já foram contratados.

O programa MS Qualifica foi lançado em maio do ano passado pelo Governo de Mato Grosso do Sul, através da Funtrab e em parceria com o Sistema S (Sebrae, Senai, Senac e Senar).

Até outubro de 2025 o programa deve chegar à marca de 13,4 mil pessoas qualificadas por 851 cursos em todo o Estado. O investimento previsto é R$ 12,5 milhões, incluindo recursos estaduais, federais e das instituições parceiras.

A Funtrab, vinculada à Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), tem a missão de promover o desenvolvimento econômico e social do Estado por meio da geração de emprego, trabalho decente e qualificação profissional.

Para cumprir essa missão, a Funtrab atua como um elo entre empregadores e trabalhadores, buscando sempre promover relações de trabalho justas e equilibradas.

Para a diretora-presidente da Funtrab Marina Dobashi, a meta é abranger o máximo de pessoas possível no âmbito da qualificação, com foco na empregabilidade. “Quando abordamos sobre política pública, falamos de trabalho, emprego e renda, incluindo a população em situação de rua, migrantes, imigrantes ou estrangeiros”, pontua a dirigente.