Funtrab leva vagas de empregos até os trabalhadores no bairro Coophamat, na Capital

Neste sábado (05) a Funtrab (Fundação do Trabalho de MS) levará as vagas de empregos até os trabalhadores que estarão na “Ação Social ADBR”, da igreja Assembleia de Deus no Brasil, das 08h30 às 17h30, na Rua do Sul, nº 54, no bairro Coophamat, em Campo Grande.

A Funtrab disponibilizará uma equipe de servidores com as vagas abertas e orientações sobre Carteira de Trabalho digital. Dentre as centenas de oportunidades, há vagas para armazenista (4), atendente barista (2), auxiliar de faturamento (3), auxiliar de logística (32), barman (2), cumim (4), dedetizador (1), greidista (1). Para PCD (Pessoas com Deficiência) está disponível 15 vagas para auxiliar administrativo, dentre outras.

O diretor-presidente da Funtrab, Ademar Silva Júnior, ressalta a importância de aproximar a Fundação das pessoas, ou seja, levar os serviços até os trabalhadores, para facilita o acesso.

“Neste ano iniciamos a execução do planejamento estratégico composto por um cronograma de ações, com atendimento aos trabalhadores em várias regiões da Capital, já foram cerca de dez ações executadas, com previsão de outras no decorrer dos próximos meses. As Igrejas têm um papel relevante neste projeto, pois é o local de contato mais direto com os que necessitam, e com estas ações elas, as igrejas, vão muito além de levar a fé as pessoas, esta parceria com nossa Fundação, trabalham o social, a dignidade das pessoas, que buscam um trabalho para o seu sustento e de seus familiares, ” define Ademar.

Além dos serviços da Funtrab, ação disponibilizará prestação de serviços à comunidade local, com consultoria jurídica; inscrições para cursos oferecidos pela Secretaria Municipal da Juventude; atendimento da Águas Guariroba – cadastro da Tarifa social e negociação de dívidas; corte de cabelo; estética e beleza e muito mais.

No encerramento haverá shows com bandas gospel e Festival Gastronômico com diversas barracas de comidas típicas.

Serviço:

Data: 05 de Agosto

Horário: 08h30 às 17h30

Local: Assembleia de Deus no Brasil

Endereço: Rua do Sul, nº 54 – Coophamat