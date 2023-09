‘Funtrab na Comunidade’: Paróquia São João Batista recebe ação neste sábado

Com o projeto “Futrab na Comunidade”, o Governo do Estado oferece serviços em locais mais próximos da população, e neste sábado (16), os moradores do Bairro Coophasul vão receber a ação.

Para facilitar o acesso aos trabalhadores que necessitam de ajuda, a Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul) realiza atendimento na Paróquia São João Batista – que fica na na Rua Francisco Sabino, 58 -, das 8h às 12h.

No local, a equipe da Fundação disponibiliza serviço de atualização de cadastro, intermediação de mão de obra, orientações sobre Seguro-Desemprego e Carteira de Trabalho Digital. O atendimento é gratuito e os interessados devem portar o RG, CPF e Carteira de Trabalho.

A Funtrab, vinculada à Semadesc (Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência Tecnologia e Inovação), realiza ações na área do trabalho, com formulação e execução de políticas públicas de amparo ao trabalhador desempregado, geração de emprego e renda, melhoria das relações do trabalho, elevação da qualidade dos empregos existentes e qualificação social e profissional.

Durante o mês de agosto, a ação ocorreu um vez por semana no Santuário Estadual Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que recebe em média 25 mil, toda quarta-feira, durante as missas de novenas. Em apenas um dia foram mais de 500 atendimento, além de 1,6 mil vagas de trabalho oferecidas. Com o sucesso do projeto, a Funtrab dá continuidade ao serviço nas igrejas, possibilitando maior facilidade de acesso à população.

