Funtrab oferece 3,4 mil vagas de emprego para diversas áreas e municípios em MS

O Governo do Estado, por meio da Funtrab (Fundação do Trabalho do Mato Grosso do Sul), oferece mais de 3,4 mil vagas de empregos nesta semana para quem busca oportunidade no mercado de trabalho. As oportunidades são em diversos municípios de Mato Grosso do Sul, em setores como comércio, serviço, construção civil e agronegócio.

Em Campo Grande são 1.350 vagas em vários segmentos, entre eles 38 postos de trabalho para auxiliar de cozinha. Também estão disponíveis postos de trabalho para auxiliar de limpeza (60), garçom (21), motorista entregador (19), operador de caixa (55) e outras 14 vagas na mesma função para pessoa com deficiência (PcD).