Funtrab oferece 4.551 vagas de emprego em diversos setores da economia

O Governo do Estado, por meio da Funtrab (Fundação do Trabalho do Mato Grosso do Sul), oferece mais de 4.551 vagas de empregos nesta semana para quem busca oportunidade de trabalho nos municípios de Mato Grosso do Sul, em setores diversos setores da economia como comércio e alimentação, serviços, construção civil, indústria, hotelaria, logística e agronegócio.

Na Capital são oferecidas 1.700 vagas em diversos setores da economia, entre elas, 135 postos de trabalho para auxiliar de limpeza, 115 vagas para auxiliar de linha de produção, 18 para motorista carreteiro, 14 vagas para motorista de caminhão e 16 para motorista de ônibus rodoviário. No setor hoteleiro estão sendo ofertadas vagas para camareira (5) e recepcionista (2). Também há diversas vagas para estagiários e para pessoas com deficiência (PcD).

No segundo maior município do estado, Dourados, estão disponíveis 326 vagas, com destaque para posições para auxiliar administrativo (10), motorista entregador (20) e operador de processo de produção (20).

Na região leste, Cassilândia possui 192 postos de trabalho, com 15 posições para auxiliar técnico florestal. Já Aparecida do Taboado está com 74 vagas abertas, sendo 29 para auxiliar de produção.

Os interessados podem comparecer na Funtrab na Capital (ou no interior de MS, na agência pública de empregos da Funtrab) com RG, CPF e Carteira de Trabalho, à Rua 13 de maio, 2773, de segunda a sexta, das 7h30 às 17h30, para concorrer às vagas e requerer Seguro-Desemprego.

Confira a lista completa de vagas em http://www.funtrab.ms.gov.br/lista-de-vagas-em-destaque/