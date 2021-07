Para encerrar o mês de julho, a Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul está com 1.356 oportunidades de emprego na capital e em unidades da Casa do Trabalhador no interior do Estado nesta segunda-feira (26).

Campo Grande está com oferta de 304 vagas para ocupações diversas. Há oportunidades para diversos níveis de escolaridade e algumas vagas específicas para pessoas com deficiência. A área da construção civil tem o maior número de vagas ofertadas nesta segunda-feira, com 54 oportunidades para azulejista, 29 para pintor, 12 para servente de obras, 3 para pedreiro de acabamento, entre outras.

A Funtrab reforça que os atendimentos na capital precisam ser agendados pelo aplicativo MS Contrata + disponível nas lojas virtuais gratuitamente.

Para quem busca uma oportunidade e mora no interior do Estado há vagas disponíveis na Casa do Trabalhador dos seguintes municípios: Dourados (133), Aquidauana (92), Sidrolândia (81), Itaquiraí (70), Chapadão do Sul (64), Guia Lopes da Laguna (55), Naviraí (45), Costa Rica (41), Ponta Porã (38), Iguatemi (35), Aparecida do Taboado (35) e Nova Andradina (35).

Também há vagas em Batayporã (34), Ribas do Rio Pardo (32), Três Lagoas (27), Nova Alvorada do Sul (22), Cassilândia (14), São Gabriel do Oeste (10), Corumba (9), Maracaju (9), Bataguassu (8), Miranda (8), Rio Verde de Mato Grosso (8), Ivinhema (8), Rio Brilhante (7), Jardim (5), Paranaiba (3), Caarapó (1) e Coxim (1).

Confira aqui a lista completa de vagas disponíveis nesta segunda-feira.