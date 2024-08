Funtrab oferta 4,6 mil vagas: trabalhadores da indústria e motoristas seguem entre os mais procurados

Com 4.634 vagas em 35 cidades de Mato Grosso do Sul, a Fundação do Trabalho (Funtrab) tem ofertas nas mais variadas áreas nesta segunda-feira (12). São 472 ocupações e auxiliares de linha de produção continuam no topo de lista dos profissionais mais procurados pelo mercado. São 332 oportunidades.

Chama atenção também a quantidade de vagas para motoristas, só para quem dirige carreta são 267 ofertas. Auxiliar de limpeza (278), operador de caixa (153), alimentador de linha de produção (152) e vendedor interno (105) também estão entre as funções com maior procura.

Com menos vagas disponíveis aparecem opções que incluem advogado, engenheiro civil, produtor de conteúdo digital e inspetor de alunos.

Campo Grande (1.954), Chapadão do Sul (433), Dourados (348), Ribas do Rio Pardo (289), Sidrolândia (265), Cassilândia (216), Bataguassu (157), Três Lagoas (147) e Costa Rica (107) são as cidades com maior número de oportunidades.

Para pessoas com deficiência são 132 vagas exclusivas na Capital, entre elas servente de limpeza, jardineiro, operador de vendas, copeiro e recepcionista.

A lista completa de vagas pode ser conferida no site https://www.funtrab.ms.gov.br/vagas-de-emprego-em-mato-grosso-do-sul, onde também constam os endereços das unidades da Casa do Trabalhador das respectivas cidades. Os interessados devem comparecer nesses locais com carteira de trabalho, RG e CPF.