Funtrab realiza última ação no santuário Perpétuo Socorro nesta quarta-feira

Para aproximar os serviços oferecidos à população em parceria com o santuário Estadual Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, a Funtrab (Fundação do Trabalho do Mato Grosso do Sul) promoveu durante semanas o projeto “Funtrab na Comunidade”. A ação ocorreu sempre as quartas-feiras e hoje (23) será realizada a última edição do atendimento – das 13h às 17h – no Centro de Atendimento ao Devoto (CAD) no santuário, que fica na Avenida Afonso Pena, 377.

A cada quarta-feira, aproximadamente 25 mil pessoas passam pelo Santuário Estadual Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, com missas diárias e realização de novenas de hora em hora, das 6h às 23h. E desde o dia 12 de julho até a edição da semana passada – o dia 16 de agosto -, foram realizados 515 atendimentos pela Funtrab.

Para a última edição a Funtrab vai oferecer aproximadamente 1,6 mil vagas de trabalho, além disso, três empresas (duas de serviços terceirizados de limpeza e uma de produtos de fibra) estarão presentes no local para realizar processos seletivos. Também serão oferecidos serviços de captação de vagas, atualização cadastral do trabalhador na rede Sine (Sistema Nacional de Emprego), orientações sobre seguro-desemprego e Carteira de Trabalho Digital.

A Funtrab é vinculada à Semadesc (Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência Tecnologia e Inovação), e atua integração de ações na área do trabalho, formulação e execução de políticas públicas de amparo ao trabalhador desempregado, geração de emprego e renda, melhoria das relações do trabalho, elevação da qualidade dos empregos existentes e qualificação social e profissional.

Cláudia Yuri, Funtrab