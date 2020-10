Mesmo em período de pandemia a Funtrab (Fundação do Trabalho de MS) não deixou o trabalhador do Estado sem atendimentos, foram computados 239,004 atendimentos, com 49.536 encaminhamentos para as vagas de empregos nas 33 agências no MS. Nos meses mais intensos da pandemia de abril a julho a Fundação realizou 51.210 atendimentos no MS, com 13.123 pessoas colocadas no mercado de trabalho nas 33 agências, segue os gráficos.

Os atendimentos foram realizados com todas as medidas de biossegurança necessárias, com distanciamento, uso de máscaras, aferição de temperatura e uso de álcool em gel, dentre outras.

A Fundação busca todos os recursos para dar suporte aos trabalhadores do MS, com integração das ações de atendimentos aos trabalhadores e empregadores, com inclusão social por meio do trabalho.

Para tanto, possui uma equipe multidisciplinar composta por psicólogos, assistentes sociais, captadoras e administradoras das vagas, dentre outras.

Os dados apresentados no MS, de janeiro a outubro deste ano, computam um total de 22.901 novos trabalhadores inscritos, 19.299 vagas oferecidas, 49.536 pessoas encaminhadas, e 11.449 pessoas colocadas no mercado de trabalho. Cabe ressaltar que para cada vaga a Funtrab encaminha no mínimo três pessoas.

Os municípios que mais realizaram atendimentos são: Campo Grande com (66.585), Dourados (27.567), Corumbá (21.862), Nova Andradina (18.841), Ponta Porã (7.113).