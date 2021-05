A Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul) decidiu suspender os atendimentos presenciais após um surto de covid-19 atingir a agência em Campo Grande. A suspensão passa a valer a partir desta sexta-feira (28) e o local retorna com seu horário somente no dia 7 de junho.

Em comunicado, a Funtrab afirmou que segue as orientações do Manual de Condutas para o Enfrentamento, Prevenção, Monitoramento e Combate ao contágio pelo Coronavírus.

Nesse período, os atendimentos estarão sendo feitos exclusivamente pelo aplicativo MS Contrata+ e SINE Fácil, que estarão funcionando sem qualquer interrupção.

Veja como ficará o atendimento:

Aplicativo MS Contrata+:

(67)3320-1372(Whatsapp) (segunda a sexta)das 7h30 às 17h30)

Seguro-Desemprego:

(67)3320-1316 / 3320-1408 (segunda a sexta, das 8 às 11h/das 13 às 17h)