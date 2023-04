Funtrab termina semana de atendimentos com mais de mil vagas de emprego em Campo Grande

Nesta sexta-feira (28), a Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul) oferece 1.351 vagas de emprego em Campo Grande. Na lista, opções em dezenas de áreas e ofertas exclusivas para pessoas com deficiência.

Entre as funções, há vagas para vendedor, açougueiro, motorista, atendente, dedetizador, mecânico, arrumador, costureiro, soldador, operador de máquinas pesadas e dezenas de outras profissões.

A Funtrab disponibiliza o “MS CONTRATA+ para Trabalhadores”, um aplicativo para agendamento de atendimento. Depois disso, os interessados devem se cadastrar na Funtrab com RG, CPF e Carteira de Trabalho.

Clique aqui e confira a lista completa de vagas.