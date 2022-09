Furação Ian que já passou por Cuba se aproxima da Flórida (EUA) com categoria 4, informou o Centro Nacional de Furacões do país. O furacão estava localizado a cerca de 125 Km a oeste da cidade de Naples com ventos de até 220 Km por hora.

Os moradores da costa do Golfo fecharam suas casas e seguem para áreas mais altas. A tormenta levará muita chuva e ventos fortes. Oito regiões do Estado receberam ordem para sair de locais vulneráveis: Charlotte, Hillsborough, Lee, Levy, Manatee, Pasco, Pinellas e Sarasota. A Disney fechou todos os parques do grupo na Flórida por pelo menos dois dias. O Furacão Ian gera corrida aos supermercados.