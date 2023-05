Futebol arte: Fotógrafo faz versões pinturas famosas com camisas esportivas

O fotógrafo Louis Bever tem chamado atenção nas redes sociais com versões de fotografias inspiradas em pinturas famosas. É, literalmente, futebol arte.

O apartamento do autor, em Londres, serviu de estúdio para receber vários modelos com camisas de times e seleções dos principais times do mundo. O ensaio foi chamado de “Flat 92”.

No flat, os modelos reproduzem as poses, gestos e cenários de quadros de pintores famosos, como Pierre-Auguste Renoir (1841-1919), um dos destaques do movimento impressionista. A proposta é também casar as cores da pintura original com as cores das camisas dos clubes e seleções. As camisas do Botafogo e Cruzeiro, por exemplo, aparecem em tela como referência da obra de Franz Dobiaschofsky, de 1848, o “Fausto e Gretchen no século 19”.

Brasil em tela

A seleção brasileira também foi representada em duas releituras. Bever usou um óleo em tela de L.Belle, de 1900, como referência. O amarelo, abundante na pintura, deu lugar ao amarelo da camisa canarinho dos anos 2000. Uma camisa mais antiga do Brasil, modelo de 1995, está em paralelo com o quadro M. Ernest May, pintado do século XVIII.

Outros ensaios

Louis gosta de fotografar o esporte. Ele tem ensaios sobre o cotidiano de torcedores, estádios e atletas. No projeto “Outernet World Cup”, o profissional clicou torcedores com camisas de seleções em ambientes urbanos.