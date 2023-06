Você não pode perder o jogo de futebol beneficente que vai acontecer em Campo Grande/MS no dia 27 de junho às 20:30. O tema é amigos contra a fome e a iniciativa é do jogador Éder Militão, que vai reunir grandes nomes do esporte para uma partida solidária. O ingresso será trocado por alimento não perecível, que será doado para famílias carentes da região.

O evento conta com o patrocínio master do site stake.com, que oferece as melhores apostas esportivas online. Acesse o site e aproveite as promoções e bônus exclusivos para os fãs do futebol.

Não perca essa oportunidade de se divertir e ajudar quem precisa. Participe do futebol beneficente: amigos contra a fome e faça a diferença!

Agradecimentos aos artistas envolvidos: Mc Daniel, Sheike, Marcelinho Carioca, Muriçoca, Racha, Rogerinho, Somália, Luiz Eduardo, Jukanalha, Ferreira, Tutuzada, Negao da BL, Fernando, Negrete, Valdo (pai do Militão)