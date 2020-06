RIO DE JANEIRO – Sem público no estádio, sem televisão e com um hospital colado ao estádio tentando salvar vidas em meio ao pico de uma pandemia no país, Flamengo e Bangu fizeram o jogo que marcou o retorno do futebol de forma oficial no Brasil depois de três meses. O placar foi de 3 a 0 para o Rubro negro, com gols de Arrascaeta, Bruno Henrique e Pedro Rocha marcaram. Com a vitória o time comandado pelo técnico Jorge Jesus carimbou a vaga às semifinais da Taça Rio. Isso se o campeonato de fato chegar ao fim, com Botafogo e Fluminense lutando na Justiça para postergar o retorno, como preza o bom senso ignorado por Flamengo e Vasco nesta queda-de-braço.

Ainda que todos os protocolos de saúde sejam adotados, há uma exposição natural de jogadores, comissão técnica, gandulas e profissionais de segurança e logística, entre outros.

É importante destacar que Alemanha, Portugal, Espanha e Inglaterra só programaram a volta das competições quando houve categórico declínio do número de casos e de mortes, relacionadas ao Coronavírus. No Brasil, por enquanto, o caminho foi inverso.