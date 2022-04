As crianças brincavam com a mãe na rua no domingo (17) quando a bola acertou as plantas da casa de um suboficial aposentado da Marinha, no Jardim Aeroporto em Campo Grande. O fuzileiro Naval furou bola e chamou a mãe deles de “negra sebosa, nojenta”. Ao ser questionado o suboficial confirmou que cortou com um facão a bola; mas negou o crime de racismo. O acusado acabou preso em flagrante pelo crime de injúria racial, ameaça e dano, e autuado na DEPAC Centro.